Messi vs. Mbappé! Finále MS je tu!

Francouzi si zase poradili s Marokem, které do té doby dostalo jediný gól, a to ještě vlastní, 2:0. Navíc se jim poprvé v Kataru podařilo udržet čisté konto, takže se na rozhodující bitvu naladili více než dobře. Starosti kouči Didieru Deschampsovi však dělá marodka. Na té jsou vinnou zranění či nemoci Karim Benzema, Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Lucas Hernández nebo Dayot Upamecano. Je tedy otázkou, jestli se někdo z nich dá natolik do pořádku, aby byl v neděli připravený nastoupit.