Milionová výhra díky cashoutu a další zásahy

Shrábnout pořádný balík. To byl plán lemara2021. V úterý ráno sestavil tiket ze šesti příležitostí z tenisu a fotbalu. Na dvorcích ani jednou nechybil, když trefil i luxusní kurzy jako třeba 7,48 na to, že Marie Bouzková sebere Ons Džabúrové první set, ale nakonec padne. Na o poznání větším hřišti už ale znejistěl. Nejprve sáhl po uzavření příležitosti a následně po cashoutu. A dobře udělal! Slovan Bratislava totiž neporazil Dinamo Batumi, což by mu akovku rozcupovalo na padrť. Takhle mu na konto připlulo 1 016 109 Kč ! Chcete být mezi těmito sázkaři? Založte si účet u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na první sázky.

Dva zápasy z All England Clubu si vybral i klimic12. Do parády si vzal mužské finále a rovněž boj o trofej v ženské čtyřhře. K tomu přidal fotbaly, házenou a baseball. Mix 10 příležitostí okořenil dvěma tisíci a čekal. Nakonec se jeho prognózy ukázaly jako bezchybné, což mu přineslo 95 600 Kč !

To Paganninny15 ukázal, že vyhrávat se dá i bez tenisu. Osm fotbalů a dvakrát házená. S takovou vyrazil k útoku na pořádný balík. Celkový kurz se mu vyšplhal na 274,12, který poslal do hry za 250 korun. Kdyby ani jednou neminul, měl by jistých 68 530 Kč. Nejvíce se odvázal v duelu Talleres Córdoba – CA Barracas Central v nejvyšší argentinské lize, ve kterém cílil na triumf hostujícího outsidera po první půli (4,3) a povedlo se. Na gól si sice musel počkat až do 40. minuty, ale to mu vůbec nevadilo. Vzhledem k tomu, že úspěšný byl i ve zbylých kláních, mohl začít slavit!