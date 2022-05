MS na tiketech! Kdo a jak zářil?

A úspěch slavil i cinky13. Ten svých osm střelců z MS poskládal po dvou do čtyř skupin a poslal je do hry za 6654 korun. Této taktice pochopitelně odpovídala možná výhra. V případě 100% úspěšnosti by shrábl 5 114 757 Kč. K tomu ale nedošlo. Poté, co se mu rozsvítily první čtyři zelené fajfky u Tomáše Hertla (2,9), Hynka Zohorny (6), Romana Červenky (3,5) a Dylana Cozense (2,31), sáhl po předčasném vyplacení tiketu, tzv. cashoutu. A udělal dobře. Ze zbylých čtyř hráčů již přesně nemířil ani jeden! Ze situace tak vybruslil na jedničku a připsal si parádních 98 866 Kč.