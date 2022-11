MS ve fotbale je tu! Co na to sázkaři a experti?

S hodně silným kádrem vstupují do turnaje kanárci, v jejichž týmu se to hvězdami jen hemží. Je ale otázkou, jestli právě přehršel takto špičkových hráčů, kteří jsou ve svých klubech zvyklí na výsadní postavení, nebude na škodu.

Celá řada fanoušků se těší také na bitvu o titul nejlepšího střelce. Zde je aspirantů celá řada. Vedle Messiho by si Zlatou kopačku rádi odnesli určitě také Neymar, Kylian Mbappé, Karim Benzema nebo třeba Cristiano Ronaldo, jenž ale vzhledem k tomu, co se děje v Manchesteru United, nemůže být v ideálním rozpoložení.

„Za mě to bude Mbappé. To je prostě mašina na góly. V repre odehrál 67 zápasů, ve kterých dal 35 branek. V Lize mistrů má bilanci 59/40, ve francouzských pohárech 40/30 a ve francouzské elitní soutěži 197/147. V pěti ligových ročnících v řadě se stal nejlepším střelcem, to mluví samo za sebe. Fotbalisté ze země galského kohouta jsou jedni z favoritů, takže by měli dojít daleko. Tohle musím zkusit,“ uvádí v analýze s kurzem 10 Znojmák2022.