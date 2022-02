Na hrách přituhuje! Postoupí Češi do čtvrtfinále?

Nyní ale půjde o mnohem důležitější střet, než tomu bylo v základní části, kdy Červenka a spol. vydřeli triumf 2:1 po nájezdech. Pešánův tým zabojuje o postup do čtvrtfinále! Zmákne to? Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a proberte šance nároďáku v tematickém fóru . Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky! Dění v Číně si zároveň zpestřete soutěžemi Tipbank a Miliony na sněhu .

Poté ale zabrala. Proti hokejistům ze země helvétského kříže urvala dva body, stejně jako nad výběrem Ruska. To stačilo na třetí místo v tabulce. Prodlouží si české mužstvo pobyt ve východní Asii? Pokud kvalifikační duel nezvládne, pojede domů. V opačném případě si to s Finskem rozdá o postup do semifinále. Ostatní zápasy předkola pak mají tuto podobu: Dánsko vyzve Lotyše, Slováci jdou na Německo a Kanada čelí Číně.