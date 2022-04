Nádherné hokejové trefy napříč soutěžemi!

Akovkou s kurzem 2,72 si zpříjemnil úterní večer sázkař s nickem 251674. Zalíbila se mu vidina zisku, která vedla přes gólové přestřelky. Posvítil si jak na mezinárodní hokej, tak na klubový a univerzitní. V zápase Maďarsko vs. Slovinsko (0:3) očekával minimálně tři góly. Duel mezi Björklövenem a MoDo skončil 5:3 a na over 7,5 to stačilo. Akademici Plzeň podlehli UK Hockey Prague v poměru 3:6, což byl pro tipéra ideální počet puků v síti. Předpokládal totiž alespoň 9 branek. Kolik korun mu na hráčském účtu přistálo? Vklad 21 200 Kč rozmnožil na solidní částku ve výši 57 664 Kč!