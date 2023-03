NHL na TV Tipsport: Otupí Pastrňák šavle? Vyhoří Chicago?

Jestřáb Kane uletěl do NY

Úplně jiné starosti než Boston má Chicago. S Columbusem, Anaheimem a San Jose se „přetahuje“ o pozici nejhoršího mužstva sezony. Do toho teď vyměnil Patricka Kanea, klubová legenda zamířila k Rangers. Nyní se jestřábi postaví silnému Dallasu, který bojuje o trůn pro krále Západní konference. Schytají debakl? Uvidíme přestřelku? Vsaďte si na over nebo under. V 10 z posledních 11 vzájemných zápasů padlo minimálně šest gólů.