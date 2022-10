NHL na TV Tipsport: Pastrňák s Krejčím řádí. Odnese to Dallas?

V opačné situaci je Detroit. Red Wings bodovali v každém z letošních pěti zápasů. Naposledy dokonce rozebrali Anaheim 5:1. Vychutnají si teď New Jersey? Vzájemná utkání se k nim přiklánějí. Larkin a spol. porazili Ďábly čtyřikrát za sebou a ve všech případech jim nasázeli alespoň tři branky. Padat by to mohlo také v duelu mezi Columbusem a Arizonou. Coyotes ve čtyřech z předchozích pěti venkovních střetů inkasovali šestku…