NHL na TV Tipsport: Zničí Medvědi Montreal? Zaboduje Hughes?

Ve Východní konferenci se oproti prognózám daří i New Jersey. Zlepšení se čekalo. Ale až takové? Devils bojují o druhé místo! Formu mají skvělou. Z posledních sedmi duelů padli jedinkrát. V noci z úterý na středu by si přitom mohli polepšit. Bookmakeři jim věří. Hokejisté z Newarku totiž vyzvou trápící se Vegas (z předchozích sedmi startů urvalo jen dva triumfy). Zapíše se do statistik centr ďáblů Jack Hughes, jenž bodoval pětkrát v řadě?

Zatímco na východě kralují Bruins, na západě je situace zamotanější. O čelo se přetahují Winnipeg s Dallasem. Další soupeři jim těsně dýchají na záda. Jets se svoji pozici pokusí upevnit v Nashvillu, které bude rádo za postup do play off. Aktuálně to tak nevypadá… Výborně to teď naopak šlape Coloradu. Obhájce Stanley Cupu uspěl pětkrát za sebou. Zavalí lavina i Washington? Na Capitals doma nevyzrála v šesti z posledních sedmi zápasů.