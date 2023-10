Nová sezona NHL: TV Tipsport, kurzový speciál a Fantasy

Tipér vacoma vyhlíží překvapení: „Příchod Erika Karlssona do Pittsburghu byla přestupová bomba léta. Klub sází vše na jednu kartu. Penguins chtějí před tím, než jim odejde zázračná dvojka Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, opět vystoupat až na vrchol. S trojnásobným držitelem Norris Trophy se jim to může povést,“ předpovídá tipér v analýze s kurzem 30. Jak to vidíte vy? Třeba Goonerovi007 se líbí Dallas. Na tiketech rozhodněte i o vítězích individuálních trofejí, divizí a (ne)postupujících týmech do play off.