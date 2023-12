Obě pražská „S“ na jaře v Evropské lize a 100% Plzeň?

Podzimní vystoupení českého tria v základních skupinách evropských pohárů spěje do finiše. A nutno říct, že do velmi úspěšného. Ještě však zbývá vyřešit otázku, jak moc parádní bude. To je téma hlavně pro Spartu, která nadále sní o jarním pokračování v Evropské lize. To už má jisté Slavia.

Foto: Tipsport

Článek A Plzeň? Ta se v případě výhry bude pyšnit 100% bodovým ziskem ve skupině, což je pro český klub věc na evropské scéně naprosto nevídaná. Povede se jí to v kurzu 1,66? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Český kluby se v základních skupinách letošní sezony evropských pohárů rozhodně nemají za co stydět. Plzeň měla jistý první flek již po čtyřech zápasech. Do toho pátého šla s kombinovanou sestavou, ale i popáté uspěla jednobrankovým rozdílem. Pokud bude slavit i v závěrečném souboji doma s Astanou, bude mít na kontě maximální bodový zisk! Velmi dobře je na tom také Slavia, která se připravuje na konfrontaci se švýcarským Servette. Po pěti utkáních mají svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského 12 bodů a drží první pozici v tabulce před AS Řím. Když v Edenu ovládnou i třetí bitvu ve skupině, přičemž v úvodních dvou ani jednou neinkasovali a sami dali osm branek, nemusí je výsledek party trenéra Josého Mourinha vůbec zajímat, a i oni si odškrtnou první příčku v tabulce. Povede se? Největší sázkařská komunita Tipsportu o tom vůbec nepochybuje a v drtivé většině dává na tikety jedničku v kurzu 1,35. Euforie i na Spartě? To je z českého pohledu pohárová pohádka, kterou by ráda ještě vylepšila Sparta. Její pozice je v porovnání s ligovou konkurencí přeci jen složitější, ale i na Letné se může na jaře představit kolotoč Evropské ligy. Stačí k tomu porazit Aris Limassol, což by znamenalo posun ze současného třetího místa. Na Kypru to Ladislav Krejčí se svými kolegy nebude mít jednoduché, ale podle sázkařů je výhra ACS takřka hotovou věcí. Na triumf Pražanů totiž směřuje 95 % vkladů. Jasno má i Michal Krajco, který zanalyzoval dvojku v kurzu 1,87. „Hra českého mistra je lepší a kvalitnější než ta v podání Arisu. Do sestavy se vrací kapitán Krejčí a trenér Brian Priske má k dispozici i rozdílového Lukáše Haraslína. Také je třeba zmínit obě ligové soutěže, když ta česká je na tom výrazně lépe. Jediným negativem může být venkovní prostředí, ale i tak věřím v triumf borců z Prahy,“ napsal v analýze. Půjdete do toho také? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

