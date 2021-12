Oktagon 30 v Brně! Sledujte na TV Tipsport!

„Myslím si, že Pukač dostane Matúše na zem. Tam má Juráček mezery. S malinkou převahou by to tak Robert mohl zvládnout. Na body,“ míní Mach Muradov. David Dvořák to ve své podrobné analýze zhodnotil trochu jinak: „Pro mě je favoritem Matúš. Má větší zkušenosti, veze se na skvělé vlně. V Oktagonu nyní drží record 3-0. Podle mě si to v postoji takticky pohlídá. Za zběsilým ukončením se nepožene.“