Oktagon 35 živě: Komu věří Dvořák? Zaválí Paradeiser?

Po pražské Štvanici se top česko-slovenská bojová organizace přesune do Brna. V sobotu 17. září se ve Winning Group Areně uskuteční Oktagon 35. Hlavním tahákem galavečera bude titulový střet Patrik Kincl vs. Alex Lohoré. Mezi zúčastněnými fightery by neměl chybět ani Rony Paradeiser, hvězda největší komunity sázkařů, který si to rozdá s Iamikem Furtadem.

Foto: Tipsport Oktagon 35 živě: Komu věří Dvořák? Zaválí Paradeiser?Foto : Tipsport

Článek V kleci se ukážou také František Fodor, Karol Ryšavý nebo Al Matavao. Několik fightů zanalyzoval také David Dvořák, další hvězdný člen komunity. Kdo zazáří v jihomoravské metropoli? Vsaďte si a sledujte všechny bitvy Oktagonu 35 na TV Tipsport. Založte si účet a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky. Jak vidí bitvu Ryšavého s Fodorem David Dvořák? „Fodor bude v tomto boji outsiderem. Malinko zkušenější postojář si ho pohlídá. Jeho kombinace jsou sice hezký, ale předvídatelný. Po pár inkasovaných úderech navíc ztrácí drajv. Ryšavý by si to měl přes postoj pohlídat. Pokud nedostane v první půlce kola tvrdý úder, tak by to měl se svým skillem dát.“ Dvořák se také zaměřil na duel Andreje Kalašníka proti Joelovi dos Santosovi: „Kalašník svým zjevem připomíná pavouka. Dlouhé ruce, nohy i rozpětí. Daří se mu natrefovat soupeře a posazovat své soky na zadek. Dos Santos je spíše silově založený powerpuncher. Bude si však muset dát pozor na dlouhý plaváky a komba. Až na jednu výjimku s Magomedovem mu však chybí zkušenosti z větších fightů a také konstantní výkonnost. Kalašník je zkrátka lepším zápasníkem (kromě hrubé síly). Fandím Andrejovi a věřím, že zvítězí.“ O slovo se opět hlásí také slovenský borec Rony Paradeiser, který se fanouškům Oktagonu představí poprvé od 26. února. Co ho v posledních měsících potkalo? Jaký má gameplan pro následující zápas? To vše a mnohem více se dočtete v Ronyho blogu. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

