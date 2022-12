Oktagon 37 živě: Obhájí Kozma další titul? Co Rony?

Mr. Oktagon. Takto by se s klidem mohl nazývat David Kozma. Rodák z Karviné je nejdéle vládnoucím šampionem prestižní československé organizace. Velterové váze kraluje už od listopadu 2018, kdy porazil Gábora Borárose a získal první opasek. Poté vyřídil Samuela Krištofiče, Mátého Kertésze, Leandra Silvu, Bojana Veličkoviče a naposledy Petra „Monster“ Knížete.

Další soupeř? Brazilec Kaik Brito s bilancí 15-4-0 (výhra-porážka-remíza). Ani tento borec není v Oktagonu žádným nováčkem. Ze čtyř fightů hned tři dotáhl do vítězného konce. Pokaždé soupeře knockoutoval už během prvního kola.

„Kozma je fenomenální ve wrestlingu. Tato disciplína je jeho největší zbraní a vyhraje mu i tento zápas. Taktika? Hodit Brita na zem nebo na pletivo a ždímat ho, co to jde. Pink Panther je komplexní zápasník. Disponuje brutální fyzičkou a ve všem až na postoj by měl být lepší, než soupeř. Brito bude chtít využít své rychlosti a knockoutovat protivníka už v prvním kole. Pokud se Kozma vyhne hloupému boxování, tak zvítězí ještě před časovým limitem,“ uvádí tipér DanNe ve své analýze na triumf Kozmy v kurzu 1,5.