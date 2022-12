Oktagon 38 živě: Dočká se Macek vytouženého titulu? Komu věří Rony?

Měla to být drsná odveta s krvavým nádechem. Na reprízu titulového souboje bantamové váhy Jonas Mågård vs. Filip Macek nakonec nedojde. Dánský žralok si týden před turnajem zlomil čelist a musel odstoupit. Náhrada? Více než adekvátní.

Pyšní se bilancí 12-6-1 (výhra-porážka-remíza) a úspěšně obhájeným titulem v zámořské organizaci Combate Americas (2019). O rok později se přesunul mezi elitu do UFC, kde ze čtyř střetnutí ovládl pouze jediné. Naposledy změřil síly s Číňanem Heilim Alatengem v září 2021. Partie skončila smírem. Hned 11 ze svých 12 skalpů si však připsal před limitem.

Na zápas v postoji Losene Keita vs. Milan Paleš se zaměřil Rony Paradeiser, hvězdný člen největší sázkařské komunity. V analýze favorizuje slovenského krajana (2,4).

„Očekávám start ve vysokém tempu. Hlavně ze strany Keity. Na to by si měl dát Paleš pozor. Pokud nezaspí, tak bude mít navrch díky své taktice. Paleš je na tom pohybově lépe, než soupeř a jeho kopy Keitovi chutnat nebudou. Belgičan má šanci zvítězit pouze v prvním kole. Pokud se duel dostane do další fáze, vyhraje Paleš. Dávám na tiket triumf Slováka.“