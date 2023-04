Oktagon 42 na TV Tipsport: Keita znovu králem? Co ranař Čepo?

„Pro Tichotu může být jedinou překážkou váha. Je to však jeho druhá titulová šance, a i přes nebezpečného soupeře bude velmi zapálen do této bitvy. Stejně jako Rony by i on měl oponenta povalit na zem hned ze začátku. Scénářů může nastat opravdu hodně, ale já věřím ve výhru Keity na KO,“ uvádí v analýze s kurzem 1,45 tipér heymahal.