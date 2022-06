Parádní trefy napříč sporty!

Úterní plán tipéra s nickem jajko lehce po 17. hodině? Poslat do světa akovku za 7 425 Kč v kurzu 19,25. Co potřeboval? Výhry Moldavska, Bosny a Hercegoviny, Kostariky a Itálie U21. Fotbalové příležitosti doplnil basketbalem, kde v duelu Scafati vs. Cantu zacílil na under 146 bodů. Jeho predikce byly správné a na kontě mu přistálo 142 931 Kč.