Plzeň na Camp Nou. Šokuje Barcu?

Kromě Barcelony čekají na Plzeň ve skupině další těžké váhy v podání Bayernu Mnichov a Interu Milán. Jakýkoli bodový zisk by tak byl velkým překvapením, ostatně stejně jako postup do jarní fáze evropských pohárů. Šance, že by za sebou tým kouče Michala Bílka nechal alespoň jednoho soupeře není příliš velká, ale dokud žije, určitě se o ni popere.