Plzeň vs. Vítkovice! Bude to padat, hlásí tipér Fakken

„Zarazily mě vyrovnané kurzy. Mým favoritem jsou hosté, kteří zvítězili jak v Českých Budějovicích, tak i v Karlových Varech. V tabulce venkovních týmů drží druhou pozici a jsou na nejlepší cestě do play off. Výkony Plzně neodpovídají momentálnímu šestému místu v tabulce. Navíc ji trápí marodka a v posledním zápase chyběl Zámorský. Bude to padat, ale v neprospěch domácích. Tipuji, že padne alespoň pět gólů,“ napsal Fakken, který zanalyzoval kurz 1,62.