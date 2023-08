Pohárová Evropa: Budou Slavia a Plzeň dominovat?

Slavia letos může dát vzpomenout na ročníky 2018/19 a 2020/21, ve kterých nastupovala ve skupině Evropské ligy. V obou případech postoupila do play off a v obou došla až do čtvrtfinále. V tom prvním byla nad její síly Chelsea, ve druhém Arsenal. Soupeř takového kalibru Pražany ve čtvrtek nečeká, ale Dnipro-1 jim určitě zadarmo nic nedá. Ukrajinský klub v předkole Ligy mistrů nestačil na Panathinaikos.