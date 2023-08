Pohárové odvety: Plzeň s Bohemkou mají co napravovat

Vstup do pohárové Evropy prvním dvěma českým zástupcům nevyšel podle představ. Zatímco od Bohemians se na trávníku Bodø/Glimt zázraky nečekaly (0:3), výsledek duelu Plzeň vs. Drita (0:0) už hlavně pro fanoušky západočeského celku šokující byl. Viktorii čeká ještě pořádná porce práce, aby z jejího letošního účinkování v evropských pohárech nebyla velká blamáž. Jak to vidíte?

Foto: Tipsport Pohárové odvety: Plzeň s Bohemkou mají co napravovat

Článek Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky! Hráčům Bohemians se před úvodním vystoupením ve druhém předkole Evropské konferenční ligy příliš mnoho šancí nedávalo a na trávníku se tyto prognózy bohužel pro klokany potvrdily. Bodø/Glimt utkání jasně ovládlo a po vítězství 3:0 má nakročeno do další fáze. Zbraně ovšem Pražané před odvetou rozhodně neskládají a pokusí se o malý fotbalový zázrak. Hodně velké rozčarování panovalo v kabině Plzně po úvodním duelu s Dritou. Ten totiž skončil remízou 0:0. Přitom Viktoria měla šancí na rozdávání, ale s jejich proměňováním byla na štíru. Neujaly se totiž pokusy Ibrahima Traorého, Matěje Vydry ani Tomáše Chorého. Plzeň zabere Další nevydařený výsledek si zástupci největší sázkařské komunity vůbec nepřipouští a jednoznačně favorizují FCVP. Třeba Skywalker89 ukázal na triumf hostů v handicapu –1,0 v kurzu 2,14. „Viktoria to měla doma těžké, protože Drita před brankou zaparkovala autobus. Teď to ale bude jiné, což by mělo českému celku vyhovovat. Kvalita je jasně na jeho straně. Předpokládám vítězství Buchy a spol. nejméně o dvě branky,“ napsal v analýze. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

