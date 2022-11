Poradí si ACS po Plzni i se Slováckem?

Shao25 věří, že se hosté prosadí minimálně jednou v kurzu 1,45. „Pavelka a spol. senzačně porazili Viktorii a po letech si z Plzně odvezli tři body. Ale nalijme si čistého vína. Zápas to byl ošklivý a o nějaké fotbalovosti nemohla být ani řeč. Domácí si sice vytvořili několik šancí, ale nebylo to z jejich strany ono. Slovácko se konečně může soustředit jen na ligu. V Evropě nám ukázalo, že je schopné konkurovat soupeřům na nižší úrovni, na což bude chtít navázat. Sparta znovu slaví před večerem a podle mě se jí to znovu nevyplatí,“ uvádí v analýze.