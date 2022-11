Pošlou Španělé Německo domů?

Podaří se jim to? Založte si účet u Tipsportu, získejte 500 Kč zdarma, na své první sázky a bavte se v live sázkách!

La Roja proti středoamerickému týmu zapsali nejvyšší vítězství na MS a další kanonádu by rádi předvedli proti Němcům, které v předešlé vzájemné konfrontaci smetli 6:0. Die Mannschaft sice prošel kvalifikací s devíti výhrami, ale v Lize národů už to taková sláva nebyla. Ze šesti duelů totiž vyhrál jediný (1-4-1) a o moc lepší to nebylo ani v konfrontaci s borci ze země vycházejícího slunce (1:2). Vsaďte si.

Do akce půjdou i další celky. Japonsko si proti Kostarice může zajistit postup do vyřazovacích bojů, Belgie by ráda přidala druhou výhru na šampionátu proti Maroku a Chorvaty čeká střet s Kanadou, která před pár dny notně potrápila Rudé ďábly.

Pohroma pro Müllera a spol.

„Španělé půjdou do zápasu dobře naladěni. To Němci mají do takové pohody hodně daleko, a naopak jsou v pozici, kdy musí, jinak vypadnou stejně jako na předešlém MS. Moc se mi nelíbí jejich obrana a problémem je i absence čistokrevného útočníka. Podle mě Jihoevropané nerupnou,“ uvádí v analýze na triumf svěřenců trenéra Luise Enriqueho v sázce bez remízy v kurzu 1,69 dirtymatty92.

Zpestřete si turnaj Tipovačkou o 5,5 milionu korun, které skutečně rozdáme! Soupeři vám budou i Zdeněk Grygera s Martinem Škrtelem. Trumfnete je?