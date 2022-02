Potvrdí pražská „S“ role favoritů? Sledujte na TV Tipsport!

Sparta na domácí scéně po zimní pauze zrovna dvakrát nezáří a nebýt pohárového skalpu Slavie, byla by to ještě větší mizérie. V lize se v jarní části představila dvakrát a vždy brala jen bod. Nejprve s Českými Budějovicemi a následně s Plzní. Nyní chce konečně uspět. V cestě jí bude stát Zlín, který na tomto hřišti v posledním vystoupení padl 1:3. V předchozích dvou duelech ale zabral a s čistým kontem porazil Liberec i Slovácko, což nebyli snadní soupeři. Vzepře se i rudým?

ThePlayer68 si to nemyslí a v handicapu -1,0 ukázal na ACS. „Sparta není v pohodě, hraje bídně a asi se dá říct, že se pod Pavlem Vrbou vrací do časů Václava Kotala. Proti slabšímu Zlínu to ale bude chtít zlomit,“ uvádí v analýze s kurzem 1,41. K úspěšnému tipu potřebuje triumf Pražanů nejméně o dvě branky. Pokud by domácí zvítězili pouze jednogólovým rozdílem, vrátil by se sázkaři vklad. Remíza či případná porážka favorita by pak byla pochopitelně pro osud analýzy fatální.