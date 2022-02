Pražská „S“ míří do jarní fáze pohárové Evropy! Kdo bude slavit?

Vstup do jara neměl ani jeden z pražských týmů ideální. Sparta sice zvládla derby proti sešívaným v poháru a postoupila, na ligové scéně ovšem dvakrát brala jen po bodu, když remizovala s Českými Budějovicemi a Plzní. Červenobílí kromě zmíněného pohárového kiksu doma senzačně rupli s poslední Karvinou a reputaci si zlepšili až o víkendu, když zvládli těžký mač na hřišti Slovácka. Žádná sláva to tedy před klíčovými zápasy není.

„ACS je na jaře zatím jako na houpačce. Proti Jihočechům to byl hrozný zápas. Se Slavií jsme viděli bojovný a sympatický výkon, po kterém následoval fotbalový hnus proti klukům, kteří hrají přibližně půl roku skoro zadarmo a doufají v zázrak, že klub někdo koupí. Z toho mi vychází, že nyní je na řadě zase to lepší. Partizan není žádný zázračný soupeř a porazit se dá. Budeme doufat, že se chlapci uráčí běhat a bojovat. To by na vítězství mělo stačit,“ uvádí v analýze na minimálně jeden vyhraný poločas v podání Pražanů s kurzem 1,5 erben.