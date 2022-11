Překvapení na úvod? Katar hostí Ekvádor

„Rovnou se přiznám, že neznám ani hráče Kataru ani Ekvádoru. Co si budeme nalhávat, sport už dávno není tím, čím býval. Nyní jde v první řadě o prachy. A na tom je moje analýza založená. Není to tak dlouho, co Katar pořádal MS v házené a světe div se, došel až do finále. Jak jinak než kontroverzně. Poláci by o tom mohli vyprávět. Také si zkusím postup Kataru ze skupiny, přeci jen los k němu byl příznivý,“ uvádí Andre1988. Uspěje v kurzu 1,7? Vsaďte si.