Protrhnou Pardubice bídu? Schytá Zlín debakl?

Mezi oběma kluby půjde o druhou vzájemnou partii po pár dnech. V úterý Verva porazila Východočechy 3:2 po nájezdech. Jak to dopadne tentokrát? Dočkáme se opět překvapivého výsledku? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program Tipsport extraligy živě na TV Tipsport .

Pardubice se trápí. Nezvládly posledních šest zápasů. Minule dokonce vybouchly v Českých Budějovicích 1:7! Protrhne aktuálně pátý tým tabulky negativní sérii na ledě Olomouce? Dynamo na Kohouty umí. V základní hrací době s nimi nepadlo od prosince roku 2020. V pátek bude zajímavé sledovat i výkon Sparty. Řepík a spol. čtyřikrát v řadě nenašli přemožitele a vyšvihli se do TOP 4. Umlčí také Energii? V Karlových Varech Pražané dovedli do úspěšného konce šest z předchozích sedmi ligových partií.

Tipér diegom zanalyzoval utkání mezi Zlínem a Plzní. Tip? Dvojka! „Berani to mají spočítané. Sestupují! Dostávají nejvíce gólů a v domácích zápasech jsou suverénně nejhorším klubem Tipsport extraligy. Pro indiány, kteří tvrdě bojují o přímý postup do čtvrtfinále play off, je navíc Zlín hodně oblíbeným soupeřem. V předchozích čtyřech vzájemných duelech Západočeši pokaždé triumfovali za tři body s tím, že od neproduktivních ševců inkasovali pouhé dvě branky (0:4, 1:2, 1:4, 0:7).“