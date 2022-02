Půjde Plzeň do trháku nebo pražská „S“ zaberou?

Letenští si vstup do jara jistě malovali jinak. Do minulého kola šli s tím, že pokud zvítězí, dotáhnou se bodově na svého městského rivala. To se ovšem nepovedlo a po sérii čtyř ligových triumfů v řadě zapsali jen bod. Ztrát soupeřů tak perfektně využila Viktoria, která nejtěsnějším možným rozdílem udolala Hradec Králové a s nejlepší defenzivou v soutěži (13 inkasovaných branek) se vyhoupla do čela tabulky.