RFA 7 na TV Tipsport: Zapíše se Sivák do historie?

Česko-slovenská bojová organizace RFA se vrací na scénu. S novou destinací. Centrum dění se premiérově přesouvá do Prahy. Obsazení je i přes velké změny pořádně našlapané. Martina Jindrová, Ivan Klevets nebo Gergely Csibi. To je jen krátký výčet hvězd, které se předvedou v Královce. Vrcholem pražské akce bude titulový fight Václav Sivák vs. Patrik Záděra. Borci si to rozdají o pás pod pravidly K-1.

Foto: Tipsport RFA 7 na TV Tipsport: Zapíše se Sivák do historie?Foto : Tipsport

Článek Kdo se stane prvním šampionem a zapíše se do historie? Založte si účet u Tipsportu, sledujte kompletní program RFA na TV Tipsport a získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky. Složení headlineru? Velmi nabité. O premiérového držitele pásu RFA si to v K-1 do 66 kg rozdají Václav Sivák a Patrik Záděra. Sivák je i přes svůj stále nízký věk (23) majitelem mnoha úspěchů. Jako první Čech v historii získal titul v amatérské kickboxerské organizaci WAKO. V listopadu 2021 se stal držitelem titulu nejprestižnější organizace WAKO PRO. Také ovládl český šampionát v klasickém boxu. Kromě tradičně vysokého sebevědomí disponuje stoprocentní bilancí 21-0-0 (výhra-prohra-remíza). Naposledy vyzrál na Vladimíra Lengála v rámci Heroes Gate 26. Hladká jízda s vítězným koncem se od něj v obrovsky důležitém souboji očekává i tentokrát. Zastavit rozjetého Siváka se pokusí motivovaný Záděra, který na brněnském turnaji RFA 5 deklasoval Ladislava Krištůfka. Naplní ostravský talent Sivák prognózy bookmakerů Tipsportu a stane se šampionem? Záděra to schytá! „Vašek Sivák je o několik levelů jinde. Naposledy to dokázal v konfrontaci se zkušeným a rozjetým Vladimírem Lengálem. Záděra není ničím výjimečný a nemá šanci Vaška ohrozit. Ani sám neví, jak se k této příležitosti dostal. Netuším, v jakém typu rukavic se bude bojovat, ale to by nemělo hrát roli. Sivák Záděru knockoutuje,“ napsal tipér s nickem rozbuska, který zanalyzoval ukončení zápasu pomocí KO, TKO nebo diskvalifikace v kurzu 1,72. Necháte se inspirovat? Vsaďte si. Vychutnejte si RFA na TV Tipsport. Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 500 Kč na své první sázky za registraci během fotbalového MS v Kataru!

