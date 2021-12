Rozlučka s podzimem! Odzbrojí Slavia Baník? Další skalp Teplic?

Tipér kost si posvítil na střet mezi Libercem a Českými Budějovicemi. Co vyhlíží? Minimálně tři góly. „V předchozích deseti zápasech týmu trenéra Davida Horejše by sázka na over 2,5 nevyšla jenom jednou. Od zhruba osmého kola Jihočeši pozměnili styl hry na výrazně ofenzivnější. A protože útočná strategie nese Dynamu ovoce, jiná se od něho čekat moc nedá ani teď. Co se týká Slovanu, jde výkonnostně nahoru. Z posledních sedmi duelů zaznamenal pět triumfů. Bránit nebude. Chce jít do pauzy se třemi body v zádech,“ okomentoval kost příležitost s kurzem 1,97.