Skupina za nula? Plzeň má poslední šanci na body! Proti Barce…

S bitvou proti Barceloně úřadující český mistr skupinu začínal a s tím samým soupeřem ji zakončí. Na Camp Nou padl po výsledku 1:5. I proto by si nyní rád vylepšil reputaci. V předešlých pěti utkáních milionářské soutěže inkasoval v průměru čtyři góly na zápas, což také není ideální vizitka. Do karet může Plzni hrát fakt, že Barcelona již nemůže postoupit do jarního play off a čeká ji, stejně jako loni, pouze vyřazovací boje v Evropské lize.