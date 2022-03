Slavia frčí, Sparta klopýtá!

Sešívaní po vlažnějším úvodu jara zařadili nejvyšší rychlostní stupeň. V posledních sedmi soutěžních zápasech vždy zvítězili, a to rozhodně nečelili lehkým soupeřům. V Evropě kromě rakouského Lince dvakrát skolili Fenerbahce, na tuzemské scéně uspěli na Slovácku a sfoukli Spartu. Liberec, který z předešlých pěti duelů vyhrál jediný (1-3-1), by tak pro partu kouče Jindřicha Trpišovského neměl představovat žádnou neřešitelnou překážku.

To celek z opačného břehu Vltavy má zcela jiné starosti. Od vyřazení červenobílých v poháru sice následně v prodloužení udolal Jablonec, ale na ligové scéně to skřípe. Vždyť po zimní pauze bral tři body jen se Zlínem (1-3-1) a do toho dvě prohry s Partizanem Bělehrad v Evropské konferenční lize. I borce z Letné ale nyní čeká papírově slabší soupeř. Pardubice se trápí. Z minulých pěti kol získaly jen tři body (0-3-2) a okupují 15. pozici v tabulce. Tragédie je to především v defenzivě, která je s 52 inkasovanými góly nejhorší v soutěži!