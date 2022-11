Slavia hraje o postup, Slovácko o čest, body a peníze

Letošní vystoupení českých zástupců v evropských pohárech nedopadlo nejlépe. Po Plzni mělo ještě před posledním zápasem jistotu konce i Slovácko, které v utkání na trávníku Partizanu bude hrát o čest, finanční prémii a body do koeficientu. Situaci tak může zachránit už pouze Slavia, ale ta nemá postup do play off Konferenční ligy ve svých rukách. Proti Sivassporu potřebuje vyhrát, ale ani to jí nakonec nemusí stačit, pokud Kluž porazí Ballkani.

Foto: Tipsport Slavia hraje o postup, Slovácko o čest, body a penízeFoto : Tipsport

Článek Jak to vidíte? Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky a rozhodněte o výsledcích na tiketech! Od sešívaných se po losu čekal hladký postup do play off, ale opak je pravdou. Po dvou prohrách s Kluží, která v tabulce skupiny G žádný jiný tým nedokázala porazit, jsou domácí na prahu vyřazení. Nakonec jim k postupu nemusí stačit ani desetibodový zisk. Ještě hůře je na tom Slovácko, které před soubojem s lídrem skupiny Partizanem Bělehrad už postupovou matematiku řešit nemusí. Zbraně skládat ovšem nehodlá a rádo by tabulku zakončilo se sedmibodovým ziskem. V případě borců z Uherského Hradiště by naopak šlo o příjemné překvapení, protože kromě srbského celku se utkali také s Nice a německým Kolínem. Slavia už zabere! Rozhodující střet odehrají červenobílí v Edenu, kde se mimochodem za pár měsíců uskuteční finále Konferenční ligy. I proto by se se soutěží jen neradi loučili předčasně. Jak si povedou proti tureckému celku? 13lindros99 očekává vítězství SKS a minimálně dva góly v kurzu 1,6. „Sivasspor už má postup jistý, takže kdo ví, s čím přijede. V předchozí vzájemné konfrontaci byl český tým jasně lepší, ale neproměnil řadu šancí včetně penalty z nastaveného času a jen remizoval 1:1. I proto je nyní tam, kde je. Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského jsou v dobré formě ale nesmí zapomenout, že jejich protivník si góly sám nedá,“ uvádí v analýze. Necháte se inspirovat? Vsaďte si. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

