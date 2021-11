Slavia, Sparta i Jablonec bojují o postup!

V nejsvízelnější pozici je Sparta. Po čtyřech duelech má na svém kontě čtyři body, stejně jako Rangers, se kterými si to nyní rozdá v přímém souboji. V prvním vzájemném měření sil se radovali fanoušci na Letné, kteří mohli oslavovat triumf 1:0. A podobný výsledek by se týmu kouče Pavla Vrby náramně hodil i nyní, už proto, že nálada v kabině rudých po ostudném výprasku na Slovácku 0:4 není zrovna nejlepší…

„Po čtyřce v Uherském Hradišti čeká Spartu nejdůležitější zápas ve skupině EL. Nevím, co by se muselo stát, aby Vrba dokázal dát mužstvo po tak bídném a odevzdaném výkonu do kupy. Čekám bouřlivou atmosféru a plný stadion. Pražané jsou bez formy, bez nasazení a bez myšlenky. Nejsou schopni si šance vytvářet, natož je zakončovat. Očekávám, že ve Skotsku to bude probíhat podobně jako na Slovácku,“ uvádí v analýze na triumf domácího výběru v kurzu 1,87 mrezac1893.