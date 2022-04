Slavia vs. Plzeň na TV Tipsport! Kdo bude úspěšnější v boji o čelo?

Fotbalisté Slavie jsou v pozici, kterou za poslední roky neznají. Musejí nahánět soupeře na vyšší příčce. Pražané vstoupí do utkání s modročervenými jako favorité. Očekává se, že svěřenci Jindřicha Trpišovského budou chtít co nejrychleji zbourat obranný val hostů a prosadit se. Půjdou červenobílí do trháku dříve než ve 30. minutě s kurzem 2,98?