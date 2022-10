Slovácko proti Kolínu + Slavia v Kosovu = šest bodů?

Slovácko je sice v tabulce skupiny D poslední, ale na první Partizan Bělehrad ztrácí jen čtyři body a na druhé Nice dokonce jen bod. Postup do jarního play off tak určitě není ztracený. Důležité pro něj ale bude zvládnout nadcházející konfrontaci s bundesligovým celkem, který je na třetí příčce jen díky o gól lepšímu skóre. V Německu se v polovině září radoval domácí klub po výsledku 4:2. Zvládne parta kouče Martina Svědíka odvetu?

Tři body by jako sůl potřebovala i Slavia, která je v tabulce rovněž poslední se shodným ziskem jako Ballkani, na jehož trávníku se nyní představí. Vršovičtí už na evropské scéně v posledních týdnech předvedli pár hodně nevydařených představení, když mimo jiné dvakrát šokovali prohrou s Kluží. Mají tedy co napravovat. Proti kosovskému týmu, který jako jediný dokázali zatím porazit, potřebují tři body. Uspějí a naváží na výborný výkon z derby, ve kterém smetli Spartu 4:0?

„S Kluží to od SKS byla velká bída, zmar a absolutní neschopnost v zakončení. Není se proto co divit, že v tomto dvojutkání nedali Pražané ani jeden gól. Výhodou by pro ně nyní mohl být fakt, že Ballkani potřebuje útočit, což by hostům mělo vyhovovat,“ uvádí v analýze na triumf mužů s hvězdou na prsou v kurzu 1,7 diegom.