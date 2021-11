Slovan je v ráži! Porazí Spartu? Sledujte na TV Tipsport

Liberec vstoupil do sezony katastrofálně. V úvodních šesti kolech uhrál jediný bod. Poté, co Severočechy převzal trenér Kozel, ale tým začal šlapat a vyhoupl se do středu tabulky. Aktuálně Slovan táhne sérii čtyř vítězství. Přidá pátý zářez v řadě?

Foto: Tipsport Slovan je v ráži! Porazí Spartu? Sledujte na TV TipsportFoto : Tipsport

Článek V neděli Liberecké čeká zápas na Spartě, od které na konci července vyfasovali pětigólový výprask. Pražanům se vůbec nepovedlo minulé kolo, šlágr se Slováckem projeli 0:4. Udobří si Hložek a spol. fanoušky? Registrujte se u Tipsportu, vsaďte si a sledujte komplet první ligu v přímých přenosech na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky! V souboji prvního s posledním Slavia změří síly s Teplicemi. Sešívaní se v uplynulých utkáních předvedli v mistrovské formě. Jablonec i Pardubice sfoukli 5:0. Naloží červenobílí bůra i sklářům s kurzem 4,4? Severočeši prohráli šestkrát po sobě a šanci na to, že by v hlavním městě bodovali, zhodnotili bookmakeři Tipsportu kurzem 7,49. Vsadíte si na domácí, stejně jako skoro všichni členové největší komunity sázkařů? Fotbalisté Hradce Králové se připravují na střetnutí s Karvinou. Zatímco Východočeši mají na kontě 21 bodů, soupeř ze Slezska jich nasbíral jen pět a navíc ani jednou nevyhrál. Ve druhém kole skončil vzájemný duel remízou 1:1. Vybojují tentokrát Votroci triumf v kurzu 1,77? Jablonec se trápí. V lize čeká na vítězství od 12. září. Po výhře v Karviné ukopal tým trenéra Rady v osmi zápasech jen pět remíz. V neděli navíc budou mít Severočeši v nohách náročné pohárové utkání s Alkmaarem (1:1). Teď změří síly s Mladou Boleslaví, která ze šesti posledních kol vytěžila dvanáct bodů. Všechny ale na svém hřišti. Jestli tušíte, že Škoda a spol. zase pojedou domů s prázdnou, pošlete na tiket kurz 2,47. Tipér FoxOnCox doporučuje vsadit na domácí. Proč jde proti Mladé Boleslavi? Přečtěte si jeho analýzu s kurzem 2,3. Radova parta zabere! „Pokud Jablonec bude hrát odvážně jako proti Slávce, mohlo by to na Boleslav stačit. Bolka nenaplňuje potenciál, její kádr na mě působí spíše jako zatuhlé propocené triko. Zkrátka profesorský fotbal bez zdravé agresivity. Mám pocit, že by se Jablonec mohl chytit a konečně v lize zvítězit,“ napsal FoxOnCox. Necháte se inspirovat? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky.

