Smete Francie Polsko? Co Messi proti Austrálii?

Fotbalový světový šampionát v Kataru míří do vyřazovací fáze. V úvodním osmifinále si to rozdají Nizozemci s výběrem USA a po nich přijde na řadu Argentina s Lionelem Messim, která bude čelit Austrálii. Nedělní program obstará konfrontace Francie proti Polsku a střet Anglie vs. Senegal.

Foto: Tipsport Smete Francie Polsko? Co Messi proti Austrálii?Foto : Tipsport

Mistrovství světa nabídlo už řadu překvapení. Jedním z nich je i postup protinožců do vyřazovacích bojů. Ten si zajistili díky triumfům nad Tuniskem a hlavně Dánskem, když v obou případech vyhráli shodně 1:0. Nyní ale budou čelit ještě silnějšímu soupeři. La Albiceleste se oklepali z šoku, který jim uštědřila Saúdská Arábie, a porazili 2:0 Mexiko i Poláky. Orly čeká měření sil s Francií, což nebude nic lehkého. Ze skupiny postoupili na úkor Mexika jen díky lepšímu skóre a v neděli před sebou budou mít další náročný úkol. Výběr ze země galského kohouta se sice musel obejít bez zraněného kanonýra Karima Benzemy, toho ale zdárně zastoupil Olivier Giroud. Rozdílem třídy! „Francie má nadupaný kádr s velkými jmény. Ofenzivní síla v podání Mbappého, Girouda, Griezmanna nebo Dembélého, to je záruka gólů. Defenzivu řídí Varane, Koundé či Upamecano. Tomu Polsko rozhodně nemůže konkurovat. Rychlému a zároveň krásnému fotbalu takřka bez chyb nedokáže čelit a padne rozdílem třídy. Osobně to vidím na 3:0," uvádí v analýze na triumf svěřenců kouče Didiera Deschampse v handicapu -1,5 s kurzem 1,94 tipér dvorizek.

