Španělsko, Portugalsko a teď Francie? Maroko čeká další výzva!

Reprezentantům ze země galského kohouta se v Kataru daří. Kromě bitvy s Tuniskem, před kterou měli již jistý postup a kouč Didier Deschamps si mohl dovolit nasadit hráče druhého sledu, dotáhli všechny duely do vítězného konce. Ve vyřazovacích bojích si poradili s Polskem 3:1 a následně zvládli i konfrontaci s Anglií (2:1). Pomohla jim k tomu i zahozená penalta Harryho Kanea, jenž mohl v závěru vyrovnat, ale druhý pokutový kop večera neproměnil.

Na druhé straně bude překvapení šampionátu z Maroka. To po plichtě z úvodního mače MS proti Chorvatsku (0:0) ve skupině skolilo Belgii 2:0 a Kanadu 2:1. V play off si pak vyšláplo na celky z Pyrenejského poloostrova. Nejprve po bezbrankovém průběhu zmáklo penaltovou loterii proti Španělsku a v sobotu si poradilo s Portugalskem 1:0. Na celém mistrovství tak inkasovalo jedinou branku v pěti zápasech, a to ještě vlastní! Gólman Bono je navíc prvním africkým gólmanem, jenž na jednom MS vychytal už tři čistá konta.