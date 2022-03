Spanilá jízda Slavie, nebo vzdor Lince?

Před týdnem tým kouče Jindřicha Trpišovského na trávníku jasně dominoval. Především Yira Sor si s defenzivou Lince dělal, co chtěl. Dvakrát se radoval z gólu, ale klidně mohl mít na svém kontě dvojnásobný počet přesných zásahů. Potvrdí výbornou formu v pohárové Evropě i nyní a přidá pátou trefu ve vyřazovacích bojích Evropské konferenční ligy?

O víkendu se červenobílým nevydařil zápas na oraništi v Liberci, kde po vlastní brance padli 0:1, ačkoli Slovan za celých 90 minut nevystřelil mezi tři tyče. V Rakousku by se ovšem mělo hrát na výrazně fotbalovějším povrchu.

Postup slávistů je podle největší sázkařské komunity jasnou záležitostí. Ostatně Pražanům předpovídá triumf i v odvetě valná část tipérů, včetně autorů analýz. Jedním z nich je Ronvo. „Úřadující český mistr má sice před nadcházejícím soubojem tříbrankový náskok, ale stejně si myslím, že půjde za dalším vítězstvím. To Linec se pokusí odvrátit vyřazení a určitě to jeho hráče potáhne směrem dopředu. Z toho by měli Vršovičtí těžit a opět větrat obranu soupeře,“ uvádí v analýze s kurzem 2,3.