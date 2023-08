Sparta musí zabojovat, Slavia s Plzní hájí náskok!

V o poznání komfortnější pozici jsou slávisté. Ti doma sice dlouho nemohli na defenzivu Luhansku najít recept, ale v závěru se prosadili Muhamed Tijani s Lukášem Masopustem a rozradostnili Eden. Přitom skóre mohlo být mnohem výraznější. Poměr střel byl 27:5, z toho 12:1 do prostoru mezi tři tyče. Přesto ve Vršovicích s výhrou panovala spokojenost.

Do pohárové Evropy má nakročeno i Plzeň, která si z úvodního střetu s Tobolem, který byl mimochodem jejím historicky prvním proti kazašskému soupeři, přivezla do Štruncových sadů výhru 2:1 a k postupu do základní skupiny jí tak stačí i remíza. Přitom mohlo být ještě veseleji, kdyby v 98. minutě z penalty nesnížil Serges Deble.