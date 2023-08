Sparta, Slavia a Plzeň: Poslední výzva!

Kvalifikace fotbalových pohárů na starém kontinentu míří do finále. Ve čtvrtek budou v akci i fotbalisté Sparty, Slavie a Plzně. Zatímco Letenští a sešívaní rozehrají závěrečné předkolo Evropské ligy, Viktoria se pokusí o průnik do skupiny Konferenční ligy. Vybojují české kluby nadějné výsledky do odvet?

Foto: Tipsport Sparta, Slavia a Plzeň: Poslední výzva!

Článek Vsaďte si. Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky. Záhřeb odvolal trenéra Biščana Sparta vyzve Dinamo Záhřeb. Úvodní bitva je na programu v Chorvatsku. Domácí tábor se před zápasem rozhodl k řezu v týmu. Vedení se rozloučilo s hlavním koučem Igorem Biščanem a do Ajaxu prodalo klíčového stopera Josipa Šutala. Na odchodu do Turecka je navíc brankářská jednička Dominik Livakovič. Zamíchají tyto změny s postupovými kartami? Kurzy jsou vyrovnané. Mistr chorvatské soutěže ze Záhřebu zapsal po třech duelech nové ligové sezony bilanci 1-1-1. U českého šampiona svítí po pěti zápasech 4-1-0. Poprvé přitom ztratil až v minulém kole v Teplicích. Co se týká vzájemných střetů, Sparta se s Dinamem utkala nedávno - v letní přípravě. Na soustředění v zahraničí s ním remizovala 1:1. Padnou maximálně dva góly i v důležitém čtvrtečním souboji? Vsaďte si u Tipsportu na počet branek. Handicap v Edenu? Bucha při chuti Slavia se postaví Zorje Luhansk. V kvalifikační fázi Evropské ligy tak po Dnipru opět narazí na ukrajinské mužstvo. Kurzy naznačují, že ve Vršovicích půjde o jednoznačnou záležitost. Dáte na tiket handicap? Červenobílí v nové sezoně ještě nepadli (6-1-0) a vedou českou ligu. Naopak Zorja je v domácí soutěži až desátá s bilancí 1-1-2 (z toho dvakrát dohrávala o deseti). Plzeň se představí na hřišti Tobolu Kostanaj. Viktoria se rozjela, triumfovala šestkrát v řadě. Naopak kazachstánský pohárový zástupce vyhrál jediný z předchozích šesti zápasů. Nabízí se sázka na střelce. Například plzeňský Pavel Bucha dal gól ve čtyřech z posledních pěti duelů. Prosadí se i nyní? Bookmakeři Tipsportu snajpry tradičně vypisují. Ofenzivní manévry na hřišti Dinama Tipér AKubajs očekává v Záhřebu alespoň tři zásahy (s kurzem 2,17). „Defenzivní složky Dinama a Sparty jasně ukázaly, že v bránění mají velké mezery. Pro ACS v utkání s Kodaní a Teplicemi byla vždy osudová standardní situace. Chorvaté však na tom nejsou o moc lépe. Třetí předkolo LM s Aténami vůbec nezvládli. Klub do toho opouštějí dva klíčoví hráči základní jedenáctky spolu s trenérem,“ napsal AKubajs v analýze. Souhlasíte s overem 2,5? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!

