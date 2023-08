Sparta vs. Kodaň! Zvládne ACS domácí odvetu?

Sparta minulý týden do Dánska určitě nejela v roli favorita. Dlouho byla domácím zdatným soupeřem a v závěru přečkala velký tlak. I díky tomu si do letadla přibalila výsledek 0:0.

Karty do odvety v Praze jsou tak jasně rozdané. Kdo dá více gólů, postoupí. Kdyby tuto tajenku nerozluštilo 90 minut ani případné 30minutové prodloužení, rozhodovaly by pokutové kopy.

Bookmakeři i fanoušci ale věří, že k penaltové loterii nedojde. Shodně totiž očekávají spíše vítězství ACS. To by byla pro borce v rudých dresech vynikající zpráva. Měli by tím jistou minimálně účast v základní skupině Evropské ligy, ale především by mohli stále snít o Champions League.