Sparta vs. Slavia: Pohled bookmakera i sázkařů!

Spartě sice moc nevyšla podzimní část, po zimní pauze ale nabrala vítr do plachet a drtí konkurenci. Zatímco Plzeň z boje o titul vycouvala, Slavia se zatím drží. Jenže její ztráty na venkovních hřištích jsou do očí bijící, stejně jako neustálá rotace kádru. Jindřichu Trpišovskému nyní nepřidá ani pohled na marodku, která je kvůli viróze narvaná k prasknutí.

A co od derby očekává bookmaker? „Sparta je na jaře ve vynikající formě. Výborně spolupracuje především útočné duo Jan Kuchta – Tomáš Čvančara. Když se k tomu přidá i velmi solidní defenziva, musí na Letné panovat spokojenost. Slávisté sice nejsou v posledních měsících hlavně ve venkovních kláních v ideálním rozpoložení, ale to je otázkou psychické stránky, protože kvalitu mají. Navíc v minulých letech sehráli i díky účinkování v evropských pohárech více těžkých duelů než domácí celek,“ prozradil bookmaker Tipsportu.

„Předpokládám vyrovnaný souboj, klidně se zásahy na obou stranách. Že by to ale byla jednoznačná záležitost v podání jednoho z týmů jako na podzim, to si nemyslím,“ doplnil.