Startuje play off Ligy mistrů! PSG nebo Real?

Prvním je konfrontace PSG a Realu Madrid, tím druhým pak představení Manchesteru City na půdě Sportingu Lisabon. Který gigant vykročí do play off tím nejlepším možným způsobem? Ostře sledovaný bude především střet v Paříži.

Naposledy si to Paris Saint-Germain s bílý baletem rozdalo v roce 2019 v základní skupině milionářské soutěže. První bitvu tehdy ovládli Pařížané 3:0, druhá skončila smírně 2:2. Zopakování těchto výsledků by znamenalo konec madridského velkoklubu v bojích o ušatý pohár. Něco takového nebude chtít kouč Carlo Ancelotti dopustit. Nečeká ho ovšem nic snadného. V kádru francouzského celku se to totiž jen hemží hvězdami. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar či někdejší opory Realu Sergio Ramos a Keylor Navas…