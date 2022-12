Střelci, live over a dokonale zmapované Švédsko

Zámořskou NHL si vzal do parády misuloo21, jenž zvolil poměrně odvážnou strategii. Rozhodl o třech úspěšných střelcích, ke kterým přidal také vítězný tým. Poslal do hry přesný zásah Tage Thompsona včetně triumfu Colorada, branku Kevina Fialy + skalp LA Kings a Jason Robertson měl svým gólem nasměrovat k výhře Dallas Stars. Tři zelené fajfky byly na světě a sázkař mohl zkasírovat 58 506 Kč .

Skvělý live zásah trefil tipér s číselným nickem 154317. Co předpovídal? V duelu Chance ligy mezi Třebíčí a Litoměřicemi rozhodl za stavu 2:1 o tom, že v zápase padne minimálně šest gólů v kurzu 3,9. Pokud by skončilo v síti pouze pět branek, vrátil by se mu vklad. Hosté však předvedli v závěrečné třetině skvělý obrat a porazili Horáckou Slavii 4:2. Tipérovi tak vystříleli odměnu 39 tisíc.