Tavaresův hattrick, úspěšný live obrat a české trefy

Nejoblíbenější hokejista sázkaře s nickem martin3600? Po noci ze středy na čtvrtek jím je zcela jistě Kanaďan John Tavares. Čím se o to zasloužil? Tipér rozhodl, že forvard Toronta nastřílí do sítě Philadelphie nejméně tři branky v krásném kurzu 21,3. Sázkařův odhad vyšel do puntíku. V čase 55:23 Tavares zpečetil hattrick a martin3600 shrábnul 21 300 Kč.