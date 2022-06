Tenisová radost na tiketech!

Není se proto co divit, že se v Tiket aréně objevila celá řada parádních tiketů. Přesvědčte se na vlastní oči, založte si účet u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na první sázky a sledujte všechny zápasy na TV Tipsport .

Cest k úspěchu vede celá řada. Pokud se někdo dokáže zdárně vyhnout všem nástrahám, může slavit. Třeba jako Jakub2368, který v bitvě mezi Igou Šwiatekovou a Čeng Čchin-wen očekával alespoň 19 her. Nakonec jich bylo 27, takže tato hranice s kurzem 2,26 pohodlně padla. Vzhledem k tomu, že tiket sázkař osolil za úctyhodných 45 tisíc korun, shrábl 101 700 Kč !

Hodně odvážný co do výše vložené sumy byl také ing55. Ten se rozhodl pro akční live sázky a udělal dobře. Za 25 800 korun dopřál Johnu Jeffreymu Wolfovi triumf v druhém setu nad Aleksandarem Kovačevičem v kurzu 4, což mu vyneslo krásných 103 200 Kč .

Úplně jinak na to šel breakpoint ve své akovce o 11 tenisových dějstvích za 5 tisíc korun. Do žádné divočiny se nepustil, jen ve dvou případech ukázal na kurz přesahující hodnotu 1,5. I tak se mu ale ten celkový dostal na slušných 12,66. Jedno utkání se sice kvůli skreči nedohrálo, to ho ovšem mrzet nemuselo. Zbytek zezelenal a na účtu mu přistál balík 49 100 Kč.