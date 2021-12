Tipsport extraliga: Drama v Liberci? Přebruslí Bolka Třinec?

Nejbližší soupeř dubnového finalisty play off? Vítkovice, kterým se v poslední době docela daří. Derou se nahoru. V neděli by se tak pod Ještědem mohla odehrát slušná zápletka. Uvidíme prodloužení? Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a sledujte kompletní program elitní české hokejové soutěže živě na TV Tipsport . Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Ideální období teď nezažívá ani Mladá Boleslav. Z předchozích šesti startů vydolovala jen dvě vítězství (jedno v základní hrací době, druhé v prodloužení). Minule dokonce prohrála 1:2 s Kladnem. Boleslavští si však stále myslí na umístění v TOP 4. Potřebovali by ale ustálit výkonnost a pravidelně bodovat. Zmáknou nedělní kolo? Čelí Třinci, který má trochu jiné starosti. Obhájce titulu se na ledě Bolky pokusí upevnit pozici lídra. Nicméně… Bilance vzájemných střetů nevyznívá pro Slezany tak pozitivně. Z posledních osmi duelů v Boleslavi vyhráli pouze dvakrát.

Tahákem Tipsport extraligy v závěru víkendu bude i bitva v Hradci Králové. Východočeši vyzvou České Budějovice! Forma? Zatímco Lvi zdatně tlačí na vedoucí Oceláře, Motor se nyní trochu zadrhl. Padl třikrát v řadě. Ke Smoleňákovi a spol. se přiklání také dlouhodobá zápasová bilance – s Jihočechy bodovali ve čtyřech z pěti utkání. Pozornost se v neděli stočí i do Chomutova, kde by kladenští Rytíři rádi zaskočili Spartu, a Karlových Varů. Vybije se Energie? Litvínov dotáhl na západě Čech alespoň do prodloužení všech 11 předchozích extraligových duelů.