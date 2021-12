Tipsport extraliga: Hrozba má jméno Vítkovice. Skolí i lvy?

Lídr Tipsport extraligy z Třince před týdnem vzbudil údiv. Prohrál s beznadějně posledním Zlínem 1:2 v prodloužení. Reakce ale byla nekompromisní. Hned v následujícím utkání Vrána a spol. zvítězili 5:1! Odnesla to Olomouc. Nyní se obhájce titulu pokusí upevnit své vedoucí postavení na ledě čtvrtých Pardubic. Uvidíme přestřelku? V šesti z předchozích sedmi vzájemných duelů na východě Čech padlo alespoň šest branek. Dvě zajímavé série pak drží Plzeň a Sparta. Indiáni doma porazili Karlovy Vary osmkrát za sebou a Pražané uspěli nad Berany šestkrát v řadě. Co myslíte, natáhnou se v pátek obě šňůry?

Maruska2020 sází na to, že Litvínov vstřelí svému nejbližšímu soupeři v podání Olomouce minimálně tři góly. „Verva teď sice výsledkově nezvládla dva zápasy, branky ale pořád dávat umí. Když se podíváme na její domácí duely, tak co se týká ofenzivní produkce, je to hodně slušné. Chemici se ve 13 startech na svém stadionu trefili 41x. Z těch 13 utkání pouze ve čtyřech případech nedali aspoň ty tři góly. Kohouti se v poslední době dost trápí a co je důležité – jejich obrana je velmi propustná,“ píše Maruska2020 v analýze s kurzem 1,78.